Поліція Львова збилася з ніг у пошуках двох школярок

13-річна Ірина Лукова та 14-річна Вікторія Савка зникли в неділю, 14 червня, ввечері.

Дівчата поверталися від своїх родичів, які посадили їх на таксі, але вдома так і не з'явилися. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції у Львівській області.

Родичі заявили про зникнення дівчаток близько опівночі. У розшуку неповнолітніх задіяні співробітники Шевченківського відділу поліції, а також служби і підрозділи поліції Львівщини.

За фактом порушено кримінальне провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою «без вісті зниклі».

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Фейсбуці розповів, у що була одягнена одна з дівчаток, коли їх бачили востаннє. За його словами, на Вікторії була чорна шкіряна куртка і чорні брюки, а також білі кросівки.

«Є ще інформація (таксі «Рено Кенго» жовтого кольору), таксист знайдений і в Шевченківському райвідділі він повідомив, що дівчата вийшли на Шевченка, 358 (Сільпо), а він продовжив працювати», – додав депутат.

Зв'язатися з дівчатками також не виходить, тому що їхні телефони відключені.

Всіх, хто володіє хоч якоюсь інформацією, просять повідомити на 102 або на номер (067) 759 40 05.

Раніше ми писали про те, що в Одесі зникла 16-річна дівчина. Габрієлян Лаура Амаяківна, 2003 р. н залишила місце проживання ще 10 червня і до теперішнього часу про місцезнаходження дівчини нічого не відомо.

Зникла була одягнена в блакитну футболку та чорні шорти, при собі мала бежевий рюкзак.

Прикмети дівчини: зріст 160 см, худорлявої статури.

В поліції закликали будь-яку інформацією про розшукувану повідомляти в Портофранківський відділ по телефону (048) 779-49-66 або по спецлінії «102».

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