Соціальна допомога в Харківській області тепер оформлюється через Пенсійний фонд України — у ПФУ розповіли, хто має право на допомогу по вагітності та пологах, які документи потрібні та в якому розмірі нараховують виплату.

Соціальна допомога в Харківській області для вагітних і породіль тепер призначається і виплачується через Пенсійний фонд України, повідомляє ПФУ. З 1 липня 2025 року оформленням більшості видів державної соціальної допомоги, зокрема по вагітності та пологах, займається саме фонд — такі зміни запровадила постанова Кабінету Міністрів України № 695 від 11 червня 2025 року в межах реформи цифровізації та централізації соціального захисту.

Хто має право на виплату

На допомогу по вагітності та пологах можуть розраховувати офіційно працевлаштовані жінки, які сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), а також жінки, зареєстровані як фізичні особи-підприємці або самозайняті — за умови сплати ЄСВ.

Право на виплату мають і непрацюючі жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості або належать до окремих пільгових категорій. Оформити допомогу також можуть студентки денної форми навчання державних закладів вищої освіти та військовослужбовиці.

Як подати заяву

Оформити допомогу можна двома способами. Особисто — у будь-якому територіальному сервісному центрі Пенсійного фонду України або через ЦНАП. Онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

Які документи потрібні

заява встановленого зразка;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

листок непрацездатності, виданий у зв'язку з вагітністю та пологами (форма 147/о);

банківські реквізити або дані для виплати через поштове відділення;

документ, що підтверджує статус (студентки, безробітної, ФОП тощо) — за потреби.

Усі документи можна подати в електронному вигляді або принести оригінали особисто.

Скільки виплатять

Розмір допомоги залежить від доходу жінки та тривалості декретної відпустки. Зазвичай це 126 календарних днів — 70 днів до пологів і 56 після. Для працюючих жінок сума розраховується як 100 % середньої заробітної плати за останні 12 місяців, а для непрацюючих або студенток призначають фіксовану суму на рівні прожиткового мінімуму.

Ідентифікація для онлайн-подачі

Для подачі заяви онлайн потрібна обов'язкова ідентифікація: через кваліфікований електронний підпис (КЕП), ID-картку з NFC або відеоідентифікацію через портал ПФУ.

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