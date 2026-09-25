Гуманітарна допомога в Одеській області доступна для вразливих категорій населення — благодійна організація видає продуктові набори та засоби особистої гігієни. Розповідаємо, хто може звернутися та за якими номерами.

Гуманітарна допомога в Одеській області залишається постійною практикою — релігійна організація «РМ «Карітас-Спес-Одеса» продовжує видавати продуктові набори та засоби особистої гігієни для тих, хто цього найбільше потребує.

Організація активно працює не лише в Одесі, а й у Миколаєві та Херсоні з областями, реагуючи на потреби місцевих спільнот. Особливу увагу приділяють вразливим категоріям населення — передусім сім'ям, яким важко самостійно забезпечити повсякденне існування.

Яку допомогу надають

У межах своєї діяльності «Карітас-Спес-Одеса» передає продуктові набори, засоби особистої гігієни та інші необхідні ресурси, критично важливі для підтримки базового рівня життя. Окремим напрямом є екстрена допомога після надзвичайних ситуацій та військових катастроф.

Приклад такої роботи — реакція на підрив Каховської ГЕС, коли в перші дні після трагедії постраждалим у Херсоні та його околицях оперативно передали продуктові набори, гігієнічні засоби та інші важливі ресурси для людей, які втратили доступ до своїх домівок.

В організації наголошують, що прагнуть не обмежуватися лише екстреною підтримкою, а й продовжувати допомагати так, щоби повернути постраждалим людям гідне життя.

Куди звертатися по допомогу

Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно звернутися за контактними номерами організації. Гаряча лінія «Карітас-Спес-Одеса» доступна за номером 067 654 10 26, а загальноукраїнська лінія «Карітас-Спес Україна» (Київ) — за безкоштовним номером 0 800 300 344.

Надіслати запит можна також електронною поштою на адресу office@caritas-spes.odessa.ua. Умови та перелік необхідних документів фахівці уточнюють індивідуально при зверненні.

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