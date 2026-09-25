Грошова допомога в Херсонській області передбачена для військовослужбовців, які повернулися з полону: з обласного бюджету їм виплачують одноразово 30 000 гривень. Розповідаємо, хто має право на виплату та які документи потрібні.

Грошова допомога в Херсонській області поповнилася ще однією програмою підтримки — цього разу для захисників, які повернулися з ворожого полону. Виплату надають з обласного бюджету Херсонщини, і заявники можуть отримати одноразово 30 000 гривень.

Як пояснюють у Херсонській обласній державній адміністрації, гроші спрямовані на соціальну підтримку військовослужбовців та військовослужбовиць, які перебували у місцях несвободи внаслідок збройної агресії РФ проти України. Це допомога тим, хто пройшов полон і тепер потребує відновлення та адаптації до мирного життя.

Хто може отримати 30 000 гривень

Право на виплату мають військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань, які звільнилися з полону. Головна умова — наявність відповідної довідки про перебування у місцях несвободи.

Допомогу виплачують заявникам, які проживають або перебувають на деокупованій частині Херсонської області. Саме за місцем проживання (перебування) потрібно і звертатися, щоб оформити гроші.

Куди звертатися за виплатою

Заяву приймають органи соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань ветеранської політики районних чи військових адміністрацій, а також ЦНАПи. Усі вони працюють за місцем проживання або перебування людини на підконтрольній Україні території області.

Які документи потрібні

До заяви слід додати: паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про місце проживання, копію РНОКПП (ідентифікаційного номера), а також витяг з реєстру територіальної громади, що підтверджує задеклароване або зареєстроване місце проживання на території Херсонської області.

Обов'язкова також довідка про перебування у місцях несвободи за формою, затвердженою Постановою Кабміну №55, та довідка з банку з реквізитами рахунку IBAN. Якщо звертається представник заявника, додатково подають копію його паспорта і документ, що підтверджує повноваження — довіреність або рішення про опіку.

Після ухвалення позитивного рішення кошти надходять на вказаний банківський рахунок. Окремої участі заявника в подальшому не потрібно — гроші зараховуються безпосередньо на IBAN.

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