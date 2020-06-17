Українці не можуть повірити в те, що трапилося

Раптово обірвалося життя парамедика Ірини Шевчишин з позивним "Артистка", яка рятувала українських бійців на Донбасі

Про це у вівторок, 16 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила лідер ГО "Всеукраїнське жіночий рух "За вільну Україну" Раїса Шматко. Волонтер написала, що Шевчишин трагічно загинула, проте деталей не уточнила.

"Господи, друзі, щойно я отримала не просто погану звістку. У мене просто ступор. Трагічно загинула наша дорога посестра "Артистка" - Ірочка Шевчишин. Як же так? Пройти таке пекло війни... Сонечко наше, наша красуня полетіла на небо... Я не хочу вірити, я ніколи не зможу в це повірити", - повідомила Шматко.

Українці прощаються з відважним парамедиком, і ті, хто її знав, не можуть повірити в те, що трапилося.

"Царство Небесне тобі, Іринко, і вічна світла пам'ять... Я теж тільки що дізналася 😰😰"

"Не може бути !!!! як ???"

"Чому стільки втрат кращих? Я розумію на таких людях тримається Україна, а Господь забирає до себе! Світла пам'ять і Царство Небесне"

"Це жах просто... Такий ангел... Тепер на небі"

"Особисто не була знайома, але знала, що невтомна і патріотка. Царство Небесне..."