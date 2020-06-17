Раптово обірвалося життя парамедика Ірини Шевчишин з позивним "Артистка", яка рятувала українських бійців на Донбасі
Про це у вівторок, 16 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила лідер ГО "Всеукраїнське жіночий рух "За вільну Україну" Раїса Шматко. Волонтер написала, що Шевчишин трагічно загинула, проте деталей не уточнила.
"Господи, друзі, щойно я отримала не просто погану звістку. У мене просто ступор. Трагічно загинула наша дорога посестра "Артистка" - Ірочка Шевчишин. Як же так? Пройти таке пекло війни... Сонечко наше, наша красуня полетіла на небо... Я не хочу вірити, я ніколи не зможу в це повірити", - повідомила Шматко.
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Українці прощаються з відважним парамедиком, і ті, хто її знав, не можуть повірити в те, що трапилося.
"Царство Небесне тобі, Іринко, і вічна світла пам'ять... Я теж тільки що дізналася 😰😰"
"Не може бути !!!! як ???"
"Чому стільки втрат кращих? Я розумію на таких людях тримається Україна, а Господь забирає до себе! Світла пам'ять і Царство Небесне"
"Це жах просто... Такий ангел... Тепер на небі"
Трагедія сталася 13 червня. Прапорщик 30-ї бригади Добрянський з позивним "Старий" загинув під час виконання бойового завдання. За інформацією побратимів, життя 46-річного офіцера обірвала вибухнула міна.
"Його контракт підходив до кінця, і вже через місяць, у липні, він міг повернутися додому, мріяв відсвяткувати весілля своєї єдиної дочки і повернутися назад до своїх побратимів. Смерть Леоніда осиротила сім'ю: дружину і 24-річну доньку", - резюмували в прес-службі 30-ї бригади ЗСУ.
Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.
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