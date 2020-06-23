Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті, мешканців просять бути готовими до евакуації

Про це повідомив голова Чернівецької області Сергій Осачук у зверненні до жителів регіону.

Наголошується, що пік паводку на річці Прут очікується сьогодні вночі. Вода може піднятися до 6,5 метра в межах міста Чернівці (зараз - близько 4 метри) і до 10 метрів нижче за течією.

"Починаючи з послеобеднего часу, весь вечір і ніч буде йти дощ, за даними нашого Гідрометцентру. Сильні опади призведуть до стрімкого зростання води у річці Прут в межах міста Чернівці. Прогнозоване підняття - до 6,5 метра, а то і вище", - попередив він.

Голова ОДА попросив мешканців Чернівців, які живуть біля Пруту, бути готовими до евакуації.

Взону можливого підтоплення можуть потрапити Садгірський район міста, мікрорайон Ленківці, ринок "Добробут", Калинівський ринок.

Терміново ‼️ Повідомлення про підняття рівня води у річках Чернівецької області Gepostet von Сергій Осачук am Dienstag, 23. Juni 2020

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській та Чернівецькій областях з-за різкого погіршення погодних умов та сильних дощів вже почалися паводки.

Від підтоплення постраждали населені пункти у п'яти районах. З-за ПП підняті поліція та Національна гвардія.

При цьому в Карпатах і на Прикарпатті 23 червня очікуються сильні дощі, закоторых рівень води у річках може піднятися до небезпечних значень.

Згідно з повідомленням ДСНС, 23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), р. Вишні (басейн Сяну) і притоках Дністра у Тернопільській та Хмельницькій областях, триватимуть підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок Пруту і Дністра - до 2,0 - 2,5 м над поточними відмітками.

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