Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті, мешканців просять бути готовими до евакуації
Про це повідомив голова Чернівецької області Сергій Осачук у зверненні до жителів регіону.
Наголошується, що пік паводку на річці Прут очікується сьогодні вночі. Вода може піднятися до 6,5 метра в межах міста Чернівці (зараз - близько 4 метри) і до 10 метрів нижче за течією.
"Починаючи з послеобеднего часу, весь вечір і ніч буде йти дощ, за даними нашого Гідрометцентру. Сильні опади призведуть до стрімкого зростання води у річці Прут в межах міста Чернівці. Прогнозоване підняття - до 6,5 метра, а то і вище", - попередив він.
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Голова ОДА попросив мешканців Чернівців, які живуть біля Пруту, бути готовими до евакуації.
Взону можливого підтоплення можуть потрапити Садгірський район міста, мікрорайон Ленківці, ринок "Добробут", Калинівський ринок.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській та Чернівецькій областях з-за різкого погіршення погодних умов та сильних дощів вже почалися паводки.
Від підтоплення постраждали населені пункти у п'яти районах. З-за ПП підняті поліція та Національна гвардія.
При цьому в Карпатах і на Прикарпатті 23 червня очікуються сильні дощі, закоторых рівень води у річках може піднятися до небезпечних значень.
Згідно з повідомленням ДСНС, 23 червня на річках Карпатського регіону (басейни річок Уж, Латориця, Тиса, Прут, Сірет, Дністер), р. Вишні (басейн Сяну) і притоках Дністра у Тернопільській та Хмельницькій областях, триватимуть підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках річок Пруту і Дністра - до 2,0 - 2,5 м над поточними відмітками.
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