У автобусі на момент ДТП було близько 40 українців

Пасажирський автобус з українцями не доїхав до пункту призначення

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Інформацію про ДТП підтвердили в Міністерстві закордонних справ України.

Повідомляється, що аварія сталася сьогодні, 2 липня, біля населеного пункту Богуславице Сілезького воєводства.

В результаті жорсткої ДТП постраждали близько 40 осіб, серед них 16 українців. За останніми даними, шестеро з них госпіталізували в найближчу клініку, ще один перебуває у важкому стані.

"2 липня о 13:49 (за місцевим часом) на автодорозі №1 поблизу р. Богуславице сталася ДТП за участю вантажного автомобіля і пасажирського автобуса, в якому перебували близько 40 громадян України. За попередньою інформацією Генерального консульства України в Кракові, в результаті вказаного ДТП 16 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 6 були госпіталізовані. Зараз 1 людина у важкому стані", – розповів керівник департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Пізніше з'ясувалося, що у автоцистерни, яка перевозила невідомий сипучий матеріал несподівано луснула шина, через що вона врізалася в пасажирський автобус, а потім в іншу вантажівку, що перевозила легкозаймисті речовини. Обидва транспортних засоби вмить загорілися.

Раніше ми розповідали про ДТП за участю військових в Харкові.

За інформацією силовиків, військовий ЗІЛ з причепом з'їхав з дороги і врізався в опору на трасі в селі Грушівка у напрямку Куп'янська. Другим учасником аварії був вантажівка «Урал».

«У результаті аварії травми отримали 24-річний водій «Уралу», 31-річний водій Зіла, 30-річний пасажир та 21-річна пасажирка цього авто. Всі постраждалі були доставлені в районну лікарню», – розповіли поліцейські.

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