У Черкаській області за літні місяці відчутно прискорилась інфляція — найбільше подорожчали щоденні закупи, вода та проїзд у транспорті. На скільки зросли ціни і чого очікувати до кінця року — далі.

Подорожчання продуктів у Черкаській області за літо вдарило по гаманцях містян не лише в продуктових магазинах, а й у комунальних платіжках та транспорті. За даними Держстату, інфляція за літні місяці прискорилася, і найгостріше це відчувають ті, хто щодня купує їжу та їздить на роботу.

Як повідомляє «Суспільне Черкаси», у серпні зростання цін у регіоні зафіксували на рівні 0,2%, тоді як у липні показник сягав 0,6%. Це збігається із середньою динамікою по всій Україні, проте здорожчання базових продуктів на Черкащині б'є по родинному бюджету найвідчутніше саме на щоденних закупах.

Динаміка цін та споживчий кошик

Черкаська освітянка Дар'я Маринченко на власному прикладі показала, як за літо змінився типовий продуктовий набір. Її звичний кошик — це овочі, зелень, крупи або макаронні вироби, молочна продукція та хліб. Якщо на початку року один такий чек коштував 350–400 гривень, то тепер за аналогічний набір доводиться віддавати близько 517 гривень.

При цьому закуповуватися доводиться двічі на тиждень, тож витрати родини лише на харчування помітно зросли. Значно важче стало планувати бюджет тим, хто купує продукти маленькими порціями — подорожчання навіть на кілька гривень на кожній позиції швидко складається у відчутну суму.

Тарифи та проїзд: за що доводиться платити більше

Окремим чинником подорожчання стали комунальні тарифи. За розрахунками Держстату, порівняно із серпнем минулого року послуги ЖКГ у середньому здорожчали на 5,5%. Найбільший стрибок стався у липні: тоді тариф на воду в обласному центрі зріс одразу на 105%.

Очільник КП «Черкасиводоканал» Іван Сухарьков пояснив, що тариф не коригували ще з 2022 року, а в нову вартість довелося закласти здорожчання електроенергії, дизельного пального та реагентів. Попри таке коригування, місцевий тариф на воду залишається одним із найнижчих у державі.

Теплопостачання, на відміну від води, лишається стабільним: вартість опалення не змінюють уже сім років поспіль. Директор КП «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась нагадав, що в Україні діє мораторій на підвищення цін на тепло до завершення воєнного стану, тож тариф тримається на рівні 2019 року.

Відчутно подорожчали й щоденні поїздки містом. Проїзд у міському транспорті покроково підняли з 16 до 20, а згодом і до 25 гривень. Для тих, хто змушений пересуватися кілька разів на день, таке зростання стало окремим ударом по бюджету.

Прогноз економістів: чи буде ще дорожче

Доктор економічних наук Євген Кирилюк пояснює інфляцію на Черкащині як «інфляцію пропозиції»: вона виникає через зростання витрат виробників на логістику, паливно-мастильні матеріали та енергоносії. Він зауважує, що контрольована інфляція в розумних межах може стимулювати економічну активність, хоча для розвинених країн нормальним показником вважається 1–2% на рік.

В Україні за січень–липень цього року інфляція склала близько 6%. Нацбанк розраховує, що до кінця року показник сягне 10%, натомість особистий прогноз експерта — близько 12%. Попри те, що 12% — високий показник, в умовах повномасштабної війни він не свідчить про глибоку системну кризу.

Як захистити заощадження від інфляції

Економіст радить українцям сформувати базовий харчовий резерв, а вільні заощадження за можливості тримати у валюті. Це не панацея, а спосіб зменшити тиск зростання цін на родинний бюджет у найближчі місяці — особливо якщо прогнозовані 12% інфляції справдяться.

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