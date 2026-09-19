Через ворожі обстріли на Одещині сталися аварійні відключення електроенергії. За даними ДТЕК, без світла залишилися понад 178 тисяч родин.

Відключення газу в Одеській області 22 вересня — не єдине випробування для регіону цими днями: через ворожі атаки на енергетику в Одеському районі сталися аварійні відключення електроенергії, без світла залишилися понад 178 тисяч родин.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК. За даними енергетиків, через обстріли аварійні відключення торкнулися частини Одеського району — зокрема Пересипського та Приморського районів Одеси.

Станом на ранок енергетикам уже вдалося повернути електропостачання понад 60 тисячам родин. Водночас без світла поки залишаються ще 178,7 тисячі сімей, уточнили в компанії.

У ДТЕК попередили, що через пошкодження обладнання можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту. Це може позначитися на русі трамваїв і тролейбусів в Одесі, тож пасажирам радять стежити за оголошеннями перевізників.

«Енергетики працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», — зазначили у ДТЕК. Ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи.

За даними «Укренерго», у суботу, 19 вересня, введення графіків погодинних відключень світла не заплановано. Водночас українців закликали перенести користування потужними електроприладами на денний час — з 10:00 до 16:00, щоб зменшити навантаження на мережі.

Що робити, якщо ви без світла

На час аварійного знеструмлення фахівці радять заздалегідь зарядити павербанки та ліхтарики, а також тримати напоготові запас води й необхідних ліків. Інформацію про хід відновлення електропостачання ДТЕК оновлює на офіційних каналах компанії.

Раніше Politeka повідомляла, відключення газу в Одеській області 14 вересня: комунальники опублікували графік та адреси.

Також Politeka повідомляла, подорожчання проїзду в Одеській області з 22 вересня: на скільки зросте вартість поїздки.