Кабмін затвердив нові правила роботи «Укрзалізниці» на час повітряної тривоги. Вони діятимуть протягом усього періоду воєнного стану й передбачають окремі алгоритми для жовтого та червоного рівнів небезпеки, а особливо відчують їх пасажири миколаївського та херсонського напрямків.

У Миколаївській області, де напередодні повідомляли про нові доплати для пенсіонерів, тепер чекають ще одне важливе оновлення — цього разу на залізниці. Кабмін затвердив нові правила роботи «Укрзалізниці» під час повітряної тривоги, які діятимуть протягом усього періоду воєнного стану, повідомляє «Гривна».

Що відбуватиметься за жовтого рівня небезпеки

За жовтого рівня тривоги потяги продовжуватимуть рух. Дозволять приймання та відправлення поїздів, посадку й висадку пасажирів, а також інші технологічні процеси. Пасажири зможуть залишатися на вокзалах і станціях на власний розсуд, однак їх обов'язково інформуватимуть про небезпеку та найближчі укриття.

Що змінюється за червоного рівня

За червоного рівня загрози посадка й висадка пасажирів припинятимуться, а людей із вокзалів і станцій переміщуватимуть до укриттів. Водночас поїзд, який уже перебуває в дорозі, автоматично не зупинятимуть. Рішення щодо руху кожного конкретного складу ухвалюватимуть окремо — залежно від оперативної ситуації та даних моніторингових груп «Укрзалізниці».

Компанія також зможе тимчасово обмежувати рух окремих поїздів і розосереджувати пасажирів та рухомий склад, щоб не допустити скупчень людей у небезпечних місцях. Це особливо важливо для півдня, де лише з початку вересня російські війська атакували вже 22 локомотиви, причому близько двох третин таких ударів припали на пасажирські або приміські поїзди.

Чи збережуть сполучення з Херсоном і Миколаєвом

На тлі постійних атак у соцмережах ширилися повідомлення, що у 2027 році «Укрзалізниця» нібито може припинити сполучення з низкою прифронтових регіонів, зокрема з усією Херсонською областю. У компанії це спростували. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський заявив в ефірі «Єдиних новин», що поки не планується скорочувати кількість поїздів до прифронтових регіонів.

«Залізниця буде десь трансформуватися, десь пропонуватиме нові рішення, але точно не полишатиме прифронтових громад там, де безпеково це лишається можливим. Жодних намірів обрізати сполучення всередині країни немає», — наголосив Перцовський. Він не виключив тимчасових обмежень або коригування маршрутів у разі серйозних пошкоджень інфраструктури чи прямої загрози пасажирам.

Атаки на миколаївському напрямку

Миколаївський напрямок останнім часом теж став однією з цілей російських ударів по залізниці. 25 серпня російський дрон влучив у приміський поїзд «Миколаїв — Долинська», 70 пасажирів та працівників залізниці встигли евакуювати. 16 вересня БпЛА атакував пасажирський потяг «Київ — Миколаїв» між Новим Бугом та Баштанкою, а того ж дня через обстріл вийшов з ладу локомотив поїзда «Львів — Миколаїв» — пасажирів пересаджували на автобуси.

Що потрібно знати пасажирам

Для пасажирів нові правила фактично формалізують підхід, за яким «Укрзалізниця» працювала й раніше: компанія постійно моніторила загрози, зупиняла потяги, евакуювала людей і коригувала рух. Під час формування графіків для Миколаєва окремо враховують безпекову ситуацію, адже об'єкти Миколаївського залізничного вузла неодноразово перебували під загрозою російських атак.

Як діяти під час тривоги на вокзалі

За жовтого рівня можна залишатися на вокзалі, проте слід слухати оголошення про найближчі укриття. За червоного рівня пасажирів переміщуватимуть до укриттів, а посадку зупинятимуть. Якщо потяг уже в дорозі, його не зупинятимуть автоматично — рішення ухвалять індивідуально за кожним рейсом. Головне, що компанія намагається зберегти рух до прифронтових громад там, де це безпечно можливо.

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