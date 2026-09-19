Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 20 по 26 вересня показує, що регіон чекає стрімкий перепад температур: від +24° на початку тижня до +14° у середу. Синоптики також попереджають про можливі опади у середині тижня.

стрімка зміна температури накриє Харківщину і цього тижня — новий прогноз погоди на тиждень з 20 по 26 вересня у Харківській області знову фіксує різкий перепад: максимум удень становитиме +24°, а мінімум удень опуститься до +14°, тобто різниця сягне 10°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +14° до +24°, а нічні — від +8° до +14°.

У неділю, 20 вересня, у Харківській області очікується малохмарна погода без опадів, повітря вдень прогріється до +24°, а вночі охолоне до +13°.

Понеділок, 21 вересня, принесе схожі умови: малохмарно, без опадів, удень термометри покажуть +24°, а вночі — +12°.

У вівторок, 22 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з можливими опадами — стовпчики термометрів удень опустяться до +17°, а вночі становитимуть +14°.

Середа, 23 вересня, стане найпрохолоднішим днем тижня: хмарно, можливі опади, температура вдень утримається на позначці +14°, а вночі складе +13°.

У четвер, 24 вересня, очікується малохмарна погода з можливими опадами: удень повітря прогріється до +17°, а вночі охолоне до +9°.

П'ятниця, 25 вересня, порадує без опадів: малохмарно, вдень +18°, вночі — +8°.

Субота, 26 вересня, завершить тиждень мінливою хмарністю без опадів: удень +20°, а вночі +9°.

Отже, найтеплішим днем тижня у Харківській області стане неділя, 20 вересня, з температурою +24°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли максимум становитиме лише +14°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади прогнозують у вівторок, середу та четвер — 22, 23 та 24 вересня.

Через різкі перепади температур синоптики радять мешканцям області вдягатися тепліше, особливо у середині тижня, коли денна температура опуститься до +14°. Це стосується насамперед людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами варто взяти з собою парасолю та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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