Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області нині пропонують одразу у двох громадах регіону — оселі надають на будь-який термін і з усіма зручностями.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області — не єдина підтримка переселенців: окрім щомісячних виплат, людям, які вимушено покинули свої домівки, у регіоні пропонують і безкоштовне житло. Нині власники будинків готові безкоштовно прихистити переселенців одразу у двох громадах Полтавщини — на будь-який термін і з усіма зручностями.



Оголошення пропонують на сайті Допомагай.

Перше оголошення стосується села Березняки Хорольського району. Тут для жінки пропонують місце в будинку, який має дві кімнати, воду, ванну кімнату та санвузол. У помешканні є все необхідне для життя, а перебування не обмежене за терміном. Вільне місце наразі одне.

Оголошення пропонують на сайті Допомагай. Ще один варіант розташований у селі Шенгури Кобеляцького району: для мами з дитиною готові надати окрему велику кімнату у власному будинку з усіма зручностями. Приймають жінок із дітьми — загалом є три вільні місця, бажано без тварин.

Окремо у Полтавській області працює гаряча лінія для координації поселення переселенців. Звернутися по допомогу з пошуком ночівлі та житла можна до Полтавської ОДА за номерами: +380668464759, +380666735303, +380506927431, +380800502230.

Як отримати прихисток

Щоб скористатися пропозицією, достатньо зателефонувати за номером, вказаним в оголошенні, або на гарячу лінію Полтавської ОДА. Фахівці уточнять умови та наявність вільних місць і допоможуть скоординувати поселення переселенців у безпечних громадах області.

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