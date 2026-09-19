Грошова допомога у Львівській області доступна багатодітним сім'ям та домогосподарствам з людьми з інвалідністю: Карітас-Спес відкрив реєстрацію на виплату 43 200 гривень на одне домогосподарство.

Допомога людям з інвалідністю у Львівській області поповнилася новою програмою — Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні оголосив набір бенефіціарів у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка».

Цю грошову допомогу у Львівській області реалізують також у Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Мета проєкту — підтримати сім'ї та осіб, які постраждали від наслідків війни, і допомогти їм відновити фінансовий стан та джерела доходу.

Претендувати на грошову допомогу можуть дві категорії: багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, а також домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю. Важлива умова — заявку можуть подати лише ті, хто раніше не отримував грошової допомоги в межах інших проєктів «Карітас-Спес Україна» чи інших благодійних організацій.

Розмір виплати — 43 200 гривень на одне домогосподарство. Кошти можна спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів і обладнання — насіння, техніку, тварин, а також на започаткування або розвиток власної справи.

Як подати заявку

Спершу потрібно завантажити грантову заявку за посиланням на сайті організації та заповнити її. Потім заповнити форму попередньої реєстрації й завантажити заповнену заявку. Для заповнення форми необхідно увійти у Google-акаунт.

Термін реалізації проєкту — з вересня до грудня 2026 року, кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року. Кількість місць і грантів обмежена: форму закриють автоматично, щойно наберуть необхідну кількість заявок. До участі приймають лише повністю заповнені заявки. Для консультацій телефонуйте +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер, з 11:00 до 15:00) або пишіть на caritas.spes.granty@gmail.com.

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