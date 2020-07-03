ЧП на одній з головних транспортних артерій міста

Рано вранці 3 липня в місті Миколаєві самостійно почала підніматися розвідна частина Інгульського мосту. Через це рух через міст довелося перекрити з обох сторін. Сотні водіїв відправили їхати в об'їзд через село Зайчевське, де вже утворилися величезні пробки.

Відомо, що механізм розвідної частини мосту над річкою Інгул самостійно запустився о 5-й ранку, коли на дорозі, на щастя, було не так багато транспорту. Нагадаємо, що Інгульський міст – єдиний міст, що з'єднує райони Північний, Соляні, Матвіївку і Тернівку з центральною частиною міста. Крім того, він є частиною міжнародного транспортного коридору - траси М-14 «Одеса Мелітополь Новоазовськ» і стратегічно важливим об'єктом інфраструктури України.

Вже о 6:15 фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг», які прибули на місце події, змогли опустити розвідну частину дороги. Тим не менш рух по ній відкрили лише в 7 ранку, тому що якийсь час міст все ще продовжував підніматися, уточнюють очевидці. Однією з причин події називають недавні роботи по ремонту асфальтного покриття. За словами директора «ЕЛУ Автодоріг», з-за цього розвідна частина мосту стала легше, а тому сама піднялася.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про іншу неприємну подію, що сталася вже на пішохідному мосту в Києві. Лихач на автомобілі Nissan вилетів на дорогу і ледь не збив людей, що йшли повз. Судячи з кадрів відео, за кермом була дівчина.

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