В Полтавській області підірвали машину інкасаторів "Укрпошти"





Як передає Politeka.net , про це повідомили на сайті Національної поліції в Полтавській області.

НП сталася близько 10 годин 7 липня поблизу с. Тишки Лубенського району.

"Невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить Укрпошті, і заволоділи грошима в сумі понад двох з половиною мільйонів гривень і табельним пістолетом охоронця. В результаті розбійного нападу, дві людини, що знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, злочинці на ходу поклали вибухівку на дах "Газелі", після чого пролунав вибух. Двоє інкасаторів отримали травми, один з них у реанімації. Поліція ввела план-перехоплення.