В Полтавській області підірвали машину інкасаторів "Укрпошти"
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної поліції в Полтавській області.
НП сталася близько 10 годин 7 липня поблизу с. Тишки Лубенського району.
"Невідомі підірвали автомобіль "Газель", який належить Укрпошті, і заволоділи грошима в сумі понад двох з половиною мільйонів гривень і табельним пістолетом охоронця. В результаті розбійного нападу, дві людини, що знаходилися в автомобілі, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, злочинці на ходу поклали вибухівку на дах "Газелі", після чого пролунав вибух. Двоє інкасаторів отримали травми, один з них у реанімації. Поліція ввела план-перехоплення.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові зловмисники підірвали підірвали банкомат «Приватбанку».
Інцидент стався на проспекті Перемоги, 76б в магазині Digma приблизно о пів на п'яту ранку.
Вибуховою хвилею пошкоджено вхідні двері та обшивку будівлі.
Популярні новини заразПоказати ще
Зірка фільмів "Квартал 95" торгує пиріжками на вокзалі, актора зовсім не впізнати: "Залишився не при справах"
Анджеліна Джолі в сукні без білизни вразила видом на вулиці, фото потрапили в мережу: "Незабутня"
Розмір пенсії та правила отримання виплат змінилися, важливе повідомлення ПФУ: кому дістануться гроші
Роздягнена Івлєєва з "Орла і решки" вразила величезним розміром: "Прям Брітні в минулі часи"
За адресою, де прогримів вибух, виїхали слідчо-оперативна група і криміналісти, які вивчають місце скоєння злочину.
Нагадаємо, як харківська поліція виловлює перехожих.
Як повідомляла Politeka, харків'янин показав, як уникнути штрафу за відсутність маски на карантині.
Також Politeka писала, що поліція взялася за злісних порушників карантину на Харківщині.