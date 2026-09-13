Мешканців двох сіл Одещини попередили про тимчасове відключення газу через ремонтні роботи на газопроводах. Одним блакитне паливо повернуть за дві доби, іншим доведеться чекати понад тиждень — повний графік та адреси в матеріалі.

Комунальні відключення в Одеській області не вщухають: цього разу попередження стосується газопостачання. Мешканців двох сіл регіону попередили про тимчасове припинення подачі блакитного палива у зв'язку з ремонтними роботами на газопроводах. Як повідомили в АТ «Одесагаз», без газу люди залишаться на кілька днів, а дехто — навіть довше, ніж на тиждень.

Де саме відключать газ

У селі Криничне Болградського району газопостачання припинять у понеділок, 14 вересня, о 10:00. Причина — ремонт розподільчого газопроводу середнього тиску. Роботи у цьому населеному пункті мають завершити 16 вересня орієнтовно до 10:00, тож місцеві жителі лишаться без газу приблизно на дві доби.

Тимчасово без газу у Криничному залишаться споживачі за конкретними адресами:

вулиця Героїв України, буд. № 147–163;

вулиця Миру, буд. № 8–48;

вулиця Тимошенко, буд. № 13–47.

Мешканцям села Перехрестове Роздільнянського району доведеться чекати значно довше. Газ там вимкнуть того самого дня, але з 09:00, а відновлювати постачання запланували поетапно аж 24 вересня з 09:00.

Коли повернуть блакитне паливо

У Криничному газ обіцяють подати одразу після завершення ремонту — орієнтовно вранці 16 вересня. У Перехрестовому пуск газу розтягнуть на поетапну процедуру: фахівці почнуть підключати оселі вранці 24 вересня, і процес триватиме за правилами безпеки систем газорозподілу.

Що потрібно, щоб газ знову увімкнули

У «Одесагаз» наголошують: постачання відновлюватимуть лише в обов'язковій присутності споживача, з яким укладено договір на розподіл природного газу. Під час пуску фахівці перевірятимуть, чи має власник договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та обладнання.

Також газовики звертатимуть увагу на відсутність боргів за технічне обслуговування, розподіл газу та інші порушення, передбачені правилами газорозподільної системи. Якщо заборгованість є, постачання можуть не відновити до її погашення. Тож напередодні вимкнення варто перевірити платіжки й підготувати документи на газове обладнання.

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