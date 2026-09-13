Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 14 по 20 вересня показує стрибок температури: після прохолодних +16° на початку тижня повітря прогріється до +25°, а опади синоптики прогнозують лише у перші три дні.

Погода у Харківській області вже змінювалася минулого тижня, а тепер синоптики фіксують новий стрибок температури — від +16° до +25° протягом семи днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Харківській області з 14 по 20 вересня коливатимуться від +16° до +25°.

У понеділок, 14 вересня, повітря вдень прогріється до +19°, а вночі охолоне до +14°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +16° удень і +12° вночі. Небо буде хмарним, і цього дня також можливі опади.

У середу, 16 вересня, стовпчики термометрів удень підніматимуться до +20°, вночі — до +12°. Хмарність незначна, але опади ще можливі.

У четвер, 17 вересня, вдень очікується +22°, а вночі прохолодно — лише +9°. Небо малохмарне, без опадів.

У п’ятницю, 18 вересня, температура сягне пікового значення тижня — +25° удень, вночі — +13°. Хмарність незначна, опадів не прогнозують.

У суботу, 19 вересня, вдень утримається тепла +25°, вночі +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 20 вересня, тиждень завершиться так само теплою погодою: вдень +25°, вночі +13°, небо малохмарне, опадів не буде.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 18 вересня, з температурою +25°, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня, коли повітря прогріється лише до +16°. Перепад температур за тиждень становить 9°. Опади синоптики прогнозують у перші три дні — у понеділок, вівторок та середу, тоді як з четверга до кінця тижня опадів не буде.

У дні з можливими опадами — 14, 15 та 16 вересня — варто мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. Коли ж температура підніметься до +25° у другій половині тижня, синоптики радять пити більше води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця.

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