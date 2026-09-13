Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 14 по 20 вересня показує перепад температур до 7°: удень повітря прогріється максимум до +25°, а мінімальні денні позначки триматимуться на рівні +18°.

прогноз погоди на минулий тиждень у регіоні вже попереджав про перепади температур, і нинішній тиждень у Дніпропетровській області теж принесе відчутну різницю між найтеплішим і найхолоднішим днем — до 7°. З 14 по 20 вересня мешканцям області варто готуватися до змінної погоди: від +18° до +25° удень і з можливими опадами на початку тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня у Дніпропетровській області коливатимуться від +18° до +25°, а нічні — від +12° до +16°.

У понеділок, 14 вересня, повітря вдень прогріється до +20°, а вночі охолодиться до +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, стовпчики термометрів удень підіймуться лише до +18° — це найнижча денна позначка за тиждень, вночі очікується +13°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 16 вересня, температура вдень становитиме +21°, вночі — +12°. Небо буде малохмарним, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 17 вересня, повітря прогріється до +24° удень, а вночі опуститься до +12°. Хмарність незначна, опадів не очікується.

У п’ятницю, 18 вересня, очікується пік тепла тижня — вдень до +25°, вночі +14°. Малохмарно, без опадів.

У суботу, 19 вересня, температура вдень утримається на позначці +25°, вночі — +15°. Малохмарно, без опадів.

У неділю, 20 вересня, вдень також +25°, а вночі трохи тепліше — +16°. Малохмарно, без опадів.

Отже, найтеплішими днями тижня стануть п’ятниця, субота та неділя (18–20 вересня) з денною температурою +25°, а найпрохолоднішим — вівторок, 15 вересня, коли вдень буде лише +18°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують у понеділок, 14 вересня, та середу, 16 вересня.

У дні з можливими опадами — понеділок і середу — синоптики радять узяти парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. А оскільки перепад температур за тиждень сягає 7°, вранці та ввечері варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

Раніше Politeka повідомляла, стрімкий перепад температур та дощі у Дніпропетровській області очікувалися ще на попередньому тижні.

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