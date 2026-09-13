Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 14 по 20 вересня вже опубліковані: у будні без електроенергії по кілька годин залишатимуться окремі вулиці Черкас та навколишніх сіл.

Графіки відключення світла у Черкаській області на новий тиждень охоплюють планові погодинні вимкнення в кілька робочих днів.

Як повідомляє Черкасиобленерго, графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 14 по 20 вересня передбачають тимчасове припинення подачі електроенергії 14, 16, 17 та 18 вересня.

У понеділок, 14 вересня, світло вимикатимуть із 09:00 до 16:00, а на частині ділянок — до 17:00. У переліку — вулиця Небесної Сотні (будинки 3, 5, 6, 31, 31/1, 33, 35), бульвар Шевченка, 239, вулиці Гуржіївська, В. Великого та Праведниці Шулежко.

У середу, 16 вересня, знеструмлення зачеплять бульвар Шевченка (335, 341, 343, 345, 345/1), вулицю Захисників України (34–40), вулицю Новопречистенську та село Макіївка — вулицю Набережну і провулок Мирний.

На четвер, 17 вересня, у графіку — вулиці Грибна, Абрикосова, Пахарів та С. Єфремова в Черкасах, а також село Малий Бузуків (вулиця Т. Шевченка).

У п'ятницю, 18 вересня, вимкнення заплановані з 09:00 до 16:00: без світла залишаться вулиці Гетьмана Сагайдачного, Пастерівська, Садова, провулок Водопарковий та бульвар Хмельницького. Під знеструмлення потрапить і село Вознесенське — вулиці Центральна, Т. Шевченка, Вишнева та Білоловського.

Що робити під час планових відключень

Енергетики радять завчасно заряджати телефони й павербанки, а мешканцям приватного сектору — підготувати запас води. Час відновлення електропостачання на кожній ділянці можуть коригувати залежно від ситуації в енергосистемі, тому актуальні межі знеструмлень варто перевіряти в оперативних повідомленнях Черкасиобленерго.

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