В Україні прогнозується подальше підвищення рівня води у річках, що може загрожувати масштабним затопленням
Зокрема, за даними Укргідрометцентру, у Волинській області можливе підтоплення на річці Прип'ять.
В результаті підйому води можуть постраждати сільгоспугіддя, господарські будівлі та присадибні ділянки в окремих прирічкових населених пунктах Ратневського району. Про це повідомляє ДСНС.
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"За даними Укргідрометцентру, 13 липня при подальшому підвищенні рівня води з добовою інтенсивністю 1-3 см, на р. Прип'ять у створі поста Річиця буде відбуватися подальше перевищення небезпечної відмітки підтоплення сільгоспугідь, господарських споруд, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратневського району Волинської області", - йдеться в повідомленні.
Також протягом дня на річках басейнів Сяна, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,3-1,3 м. При значних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку.
Попереджається, що на тлі підвищеної водності на річці Стрв'яж біля с. Луки (Самбірський р-н Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.
"У зв'язку з опадами, місцями значними, 13 липня на річках басейнів Прута та Сірет очікується зміна гідрологічного режиму з підвищенням рівнів води на 0,2 - 0,7 м. В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків", – йдеться у інформації.
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