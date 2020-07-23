Автомобіль з терористом, який захопив заручника в Полтаві, прямує до Київської області

При цьому, як повідомив губернатор Полтавщини Олег Синегубов, правоохоронці готові до різних варіантів розвитку подій, у тому числі використовувати силовий сценарій.

Наголошується, що загрози іншим автомобілістам немає. Однак умови злочинця не можуть бути виконані. Він вимагає звільнення від кримінальної відповідальності.

У свою чергу, в телеграм-каналах з'явилися повідомлення про те, що операція зі знешкодження злочинця вже завершилася. При цьому, її результати поки не розголошуються, проте правоохоронці вже готують фото- і відеозвіт.

Також на одній з фотографій з'явилася можливість розглянути особа злочинця. Він в куртці.

Нового терориста з міста Полтави звати Роман Скрипник, він 1988 року народження, раніше був засуджений за двома статтями кримінального кодексу:

стаття 185 «Крадіжка»;

стаття 309 «Незаконне придбання та зберігання, наркотичних засобів або їх аналогів без мети збуту».

Як пишуть у ЗМІ, Роман - колишній учасник АТО.

У мережі знайшли фотографії з його сторінок в соцмережах.

Зазначимо, спершу він захопив у заручники поліцейського в Полтаві. Потім погодився поміняти заручника на начальника карного розшуку області.

"23 липня 0 9:00 ранку на вул. Остапа Вишні, біля будівлі адміністративного суду під час затримання працівниками поліції "викрадача", останній дістав гранату РГД-5, яку погрожував підірвати. Ситуація ускладнювалася тим, що зловмисник захопив в заручники працівника карного розшуку. Після переговорів, зловмисник змінив на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому згідно з його вимогами, транспортному засобі, у напрямку виїзду з міста", -повідомив департамент Карного розшуку в Telegram.

Начальник УКР ГУНП в Полтавській області полковник поліції Віталій Шиян, якого взяв у заручники людина в Полтаві, погрожуючи копам гранатою, досвідчений міліціонер - служить в органах майже 25 років.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса, нові деталі події.

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