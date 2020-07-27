Після домовленості про дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі бойовики влаштували провокацію проти сил ООС Про це повідомляє Politeka з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил. Ворог влаштував на Донбасі чергову провокацію неподалік від Новомихайлівки та замінував українських позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Ці міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. Такі міни ставляться дистанційно і мають період самоліквідації від 4 до 100 годин. У штабі ООС наголошують, що підступність провокації бойовиків полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир’я, міна може детонувати, і тоді вибух буде розцінюватись як обстріл з боку ЗСУ або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 26 липня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики неодноразово здійснювали як провокативні, так і прицільні обстріли.

За даними штабу ООС, ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння.

Також у штабі ООС ппвідомляють, що неподалік від населеного пункту Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки проросійські загарбники випустили три реактивних снаряди калібру 122 мм та вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів бойовиків один український захисник отримав поранення, його доставили у лікарню.

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