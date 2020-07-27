Бухгалтер військової частини ЗСУ постане перед судом за привласнення величезної суми
Про це інформує прес-служба ДБР.
Відомо, що за результатами досудового розслідування, яким займалося Держбюро розслідувань, було скеровано до суду обвинувальний акт відносно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України.
Слідство встановило, що у період 2016-2019 років бухгалтер однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
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Завдяки цій схемі бухгалтер привласнила грошові кошти військової частини на загальну суму 767 тисяч гривень.
"Злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки", - додали у прес-службі ДБР.
Варто також зазначити, що бухгалтеру ЗСУ світить від 7 до 12 років позбавлення волі у випадку, якщо її провина буде доведена. Окрім цього, її можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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