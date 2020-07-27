Їй світить до 12 років в'язниці

Бухгалтер військової частини ЗСУ постане перед судом за привласнення величезної суми

Про це інформує прес-служба ДБР.

Відомо, що за результатами досудового розслідування, яким займалося Держбюро розслідувань, було скеровано до суду обвинувальний акт відносно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України.

Слідство встановило, що у період 2016-2019 років бухгалтер однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Завдяки цій схемі бухгалтер привласнила грошові кошти військової частини на загальну суму 767 тисяч гривень.

"Злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки", - додали у прес-службі ДБР.

Варто також зазначити, що бухгалтеру ЗСУ світить від 7 до 12 років позбавлення волі у випадку, якщо її провина буде доведена. Окрім цього, її можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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