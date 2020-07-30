На Сумщині помер хлопчик, якого рік тому збила машина

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, у Конотопі помер 10-річний Артем Григорець, якого ще понад рік тому, в червні 2019 року, збила поліцейська машина.

Як тоді з'ясувалось, на момент ДТП за кермом був не поліцейський, а інша людина. Зараз цю справу розслідують у ДБР.

Після ДТП у хлопчика діагностували пошкодження голови, грудної клітини і черевної порожнини. Спочатку Артема лікували у рідному Конотопі, а згодом його перевели у київський медичний заклад.

Через отримані в результаті ДТП травми хлопчик впав у вегетативний стан.

Вдома батьки робили маленькому Артемові масажі і вправи. Реабілітація була дуже довгою та складною, і ось у березні стан дитини значно покращився, він навіть ставав на ноги.

Однак через декілька місяців серце школяра раптово зупинилося - це сталося 29 липня.

ДТП, в якій постраждав Артем, сталася 7 червня 2019 року. Через 5 днів після аварії, 13 червня, дитину доставили спеціалізованим санітарним транспортом до лікарні "Охматдит".

Що ж стосується винуватців ДТП, суд призначив поліцейському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з можливістю звільнення під заставу в 58 тисяч гривень. Також підозрюваного відсторонили від займаної посади.

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