Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня вже оприлюднені: у Чернігові електроенергію планово вимикатимуть щодня з 09:00 до 17:00. Знеструмлення торкнуться десятків вулиць обласного центру.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня передбачають планові знеструмлення в обласному центрі в один і той самий проміжок часу. Електроенергію на позначених у графіку вулицях вимикатимуть щодня з 09:00 до 17:00. Про це повідомляє Чернігівобленерго.

У понеділок, 28 вересня, відключення торкнуться майже сотні вулиць у різних районах Чернігова. Серед них — великі магістралі: проспект Перемоги, вулиці Шевченка, Харківська, Одеська, Дніпровська, Кирила Розумовського, Степана Бандери та Героїв Чорнобиля. До переліку також увійшли вулиці історичної частини міста — Вадима Модзалевського, Дмитра Бортнянського, Левка Лук'яненка, Романа Бжеського, Стародубського полку.

Під знеструмлення потраплять і житлові квартали: Берегова, Білоуська, Вишнева, Глухівська, Городнянська, Корюківська, Липинського, Молчанова, Подусівська, Сосницька, Тероборони та низка інших. Аналогічні відключення на цих та суміжних вулицях, із незначними змінами переліку, діятимуть у вівторок, 29 вересня, середу, 30 вересня, а також 1, 2 та 3 жовтня — щодня з 09:00 до 17:00.

Де перевірити повний перелік вулиць

Точний графік по кожному дню та повний список адрес обленерго публікує на офіційній сторінці. Оскільки перелік вулиць може щодоби уточнюватися, мешканцям варто звіряти свою адресу напередодні, щоб завчасно підготуватися до знеструмлення.

Енергетики радять на час планових вимкнень заряджати телефони й павербанки, тримати напоготові ліхтарики та не відкривати холодильник без потреби. Побутовим споживачам, які через стан здоров'я або роботу критично залежать від безперебійного живлення, краще уточнити можливість індивідуального графіка безпосередньо в кол-центрі обленерго.

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