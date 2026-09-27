Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 28 вересня по 4 жовтня показує різке похолодання: максимум +21° на початку тижня зміниться мінімумом +13° вже у п’ятницю, 2 жовтня, також двічі за тиждень очікуються опади.

похолодання знову накриє Дніпропетровщину — новий тиждень, з 28 вересня по 4 жовтня, принесе черговий спад температур: після +21° на початку тижня повітря вдень охолоне до +13°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +13° до +21°, а нічні — від +9° до +13°.

У понеділок, 28 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, а вночі охолоне до +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У вівторок, 29 вересня, температура опуститься до +19° вдень і +12° вночі. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У середу, 30 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть +18°, а вночі +10°. Хмарність незначна, дощу не буде.

У четвер, 1 жовтня, денна температура становитиме +17°, нічна — +9°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У п’ятницю, 2 жовтня, температура вдень опуститься до найнижчої позначки тижня — +13°, вночі — +10°. Хмарність малохмарна, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 3 жовтня, повітря трохи прогріється — до +16° вдень і +10° вночі. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, температура утримається на позначці +17° вдень і +11° вночі. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

Найтеплішим днем тижня стане понеділок, 28 вересня, з температурою +21°, а найпрохолоднішим — п’ятниця, 2 жовтня, коли повітря вдень прогріється лише до +13°. Перепад температур за тиждень становить 8°. Опади синоптики прогнозують двічі — у п’ятницю, 2 жовтня, та у неділю, 4 жовтня.

Через різке похолодання варто заздалегідь підготувати теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — у п’ятницю та неділю — не забувайте про парасольку та будьте обережні за кермом через слизьку дорогу.

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