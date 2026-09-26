Графіки відключення світла у Чернігівській області 27 та 28 вересня опублікувало Чернігівобленерго — у Чернігові світло вимикатимуть з 09:00 до 17:00 на десятках вулиць.

Графіки відключення світла у Чернігові 26 та 27 вересня уже опубліковані, а на неділю та понеділок знеструмлення охоплять ще ширшу хвилю вулиць обласного центру.

Енергетики запланували планові роботи й ремонти на мережах, через які частина міста лишиться без електропостачання. Інформацію повідомляє Чернігівобленерго на своєму офіційному порталі.

Графіки відключення світла у Чернігівській області діють у два дні поспіль: 27 та 28 вересня без електрики лишатимуться мешканці десятків вулиць у місті Чернігів. Обидва дні знеструмлення триватимуть з 09:00 до 17:00.

27 вересня без світла залишаться зокрема вулиці Шевченка, Степана Бандери, Героїв Чорнобиля, Леоніда Каденюка, Миру, Дніпровська та Городнянська — це лише частина з великого переліку адрес, опублікованого енергетиками. Повний список знеструмлюваних вулиць можна переглянути на офіційній сторінці компанії.

28 вересня до графіка додадуться ще десятки адрес — серед них вулиці Перемоги, Першотравнева, Харківська, Музейна, Одеська, Транспортна, Спортивна та Тероборони. Тобто в понеділок коло знеструмлень буде помітно ширшим, аніж у неділю.

Причиною відключень є планові ремонтні та експлуатаційні роботи на обладнанні й лініях електропередачі, які проводять фахівці обленерго для підтримання надійності мережі. Мешканцям вказаних вулиць радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки.

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