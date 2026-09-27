Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня оприлюднила енергокомпанія: у Кропивницькому частина вулиць залишиться без світла через планові ремонти й технічне обслуговування мереж.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня знову оновилися — з понеділка у Кропивницькому частина вулиць залишиться без електроенергії. Бригади працюватимуть переважно з 08:00 до 17:00. Про це повідомляє Кіровоградобленерго в офіційному графіку планових відключень.

Згідно з переліком на понеділок, 28 вересня, без світла залишаться, зокрема, жителі вулиць Дорогого Семена, Володимира Панченка, Тараса Шевченка, Гоголя, Театральної, Пашутінської та проспекту Винниченка — тут виконуватимуть поточний ремонт мереж.

Технічне обслуговування того ж дня заплановане для провулків Театрального, Гурбенського та Сергія Шелухіна, а також вулиць Ігоря Замоцького, Наталії Ужвій і тупика Береславського.

Енергетики зазвичай завершують роботи до 17:00, після чого електропостачання відновлюють. Водночас у компанії попереджають: графік можуть коригувати залежно від стану мереж і погоди, тож точні години для конкретної адреси варто уточнювати напередодні.

Як перевірити, чи вимкнуть світло за вашою адресою

Перевірити свою адресу можна на офіційному сайті Кіровоградобленерго в розділі «Планові відключення», обравши район і дату. Крім того, цілодобово працює кол-центр: 0-800-300-552 та 0-800-501-148 — дзвінки безкоштовні. Абоненти також можуть скористатися особистим кабінетом, щоб побачити стан рахунку й передати покази лічильника.

Планові відключення відрізняються від аварійних: про них попереджають заздалегідь, оприлюднюючи перелік адрес і орієнтовний час. Решту дат тижня — з 29 вересня по 4 жовтня — компанія додаватиме до графіка поступово, тому інформацію варто перевіряти щодня.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Кропивницькому 26 та 27 вересня: названо вулиці та години знеструмлень.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Кіровоградській області 25 та 26 вересня: названо вулиці та години знеструмлень.