Жителі так званої "ДНР" поскаржилися на відпочинок в місцевих курортах, які знаходяться на непідконтрольній Україні території на узбережжі Азовського моря
Серед найбільш популярних курортів опинилися приморські населені пункти Новоазовськ, Сєдово і Безіменне. За словами жителів Донбасу, відпочинок на цій окупованій території нагадує "курорт суворого режиму" та колонію.
Про це пише видання KP.UA.
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Так, за даними видання, на курортах "ДНР" введено комендантську годину, стоять блокпости і в'їзд на пляж здійснюється за списками.
"До війни сюди їхали мами і бабусі з дітьми, пенсіонери – ці курорти вважалися тихими і затишними. Нині ж вибору не залишилося, ті, хто багатший – їдуть в Росію, Крим, бідніші – задовольняються Седово і Безіменне", – розповіли відпочиваючі.
Курорт Новоазовськ – районний центр – вже кілька років закритий для вільного проїзду громадян. Потрапити туди можна тільки за наявності реєстрації або підтверджуючих документів, наприклад, на нерухомість. Причина – в Новоазовську пункт постійної дислокації збройних формувань, тому все закрито, таємно і "не розголошується".
Відпочиваючі також поскаржилися на ціни та сервіс. За їх словами, навіть проживання у номерах класу "люкс" вони не можуть розраховувати на якісне обслуговування та лояльне ставлення персоналу.
Також очевидці зазначили, що на пляжах нерідко можна зустріти бойовиків, а ввечері часто чутні вибухи.
"Частина пляжів не облаштована зовсім... Ми не бачили прибиральників на пляжах, зате бачили зруйновані пірси і хвилерізи, на які просто повісили таблички "Стрибати заборонено", – підсумували відпочиваючі.
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