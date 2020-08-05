Жителі так званої "ДНР" поскаржилися на відпочинок в місцевих курортах, які знаходяться на непідконтрольній Україні території на узбережжі Азовського моря

Серед найбільш популярних курортів опинилися приморські населені пункти Новоазовськ, Сєдово і Безіменне. За словами жителів Донбасу, відпочинок на цій окупованій території нагадує "курорт суворого режиму" та колонію.

Про це пише видання KP.UA.

Так, за даними видання, на курортах "ДНР" введено комендантську годину, стоять блокпости і в'їзд на пляж здійснюється за списками.

"До війни сюди їхали мами і бабусі з дітьми, пенсіонери – ці курорти вважалися тихими і затишними. Нині ж вибору не залишилося, ті, хто багатший – їдуть в Росію, Крим, бідніші – задовольняються Седово і Безіменне", – розповіли відпочиваючі.

Курорт Новоазовськ – районний центр – вже кілька років закритий для вільного проїзду громадян. Потрапити туди можна тільки за наявності реєстрації або підтверджуючих документів, наприклад, на нерухомість. Причина – в Новоазовську пункт постійної дислокації збройних формувань, тому все закрито, таємно і "не розголошується".

Відпочиваючі також поскаржилися на ціни та сервіс. За їх словами, навіть проживання у номерах класу "люкс" вони не можуть розраховувати на якісне обслуговування та лояльне ставлення персоналу.

Також очевидці зазначили, що на пляжах нерідко можна зустріти бойовиків, а ввечері часто чутні вибухи.

"Частина пляжів не облаштована зовсім... Ми не бачили прибиральників на пляжах, зате бачили зруйновані пірси і хвилерізи, на які просто повісили таблички "Стрибати заборонено", – підсумували відпочиваючі.

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