Двоє героїв АТО трагічно загинули під Вінницею

Трагедія сталася 5 серпня в місті Гайсин Вінницької області. Як повідомила місцева поліція, вночі на вулиці 1-го Травня сталося зіткнення вантажівки Mercedes і легковика ВАЗ 2108. В результаті 32-річний водій і 34-річний пасажир машини загинули.

За попередньою інформацією, ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, через що зіткнувся з вантажівкою лоб в лоб. При цьому водій вантажівки не постраждав. Судячи зі знімків, легковику дісталося особливо сильно, так як його лобова частина була буквально зім'ята.

Точні обставини і причини аварії з'ясовуються.

Як з'ясувалося, загиблі були бійцями АТО з 59-ї окремої мотопіхотної бригади А1619 Юрієм Кулаковим та Богданом Поліщуком.

"Юрій Кулаков був бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади А1619. Пішов на війну добровольцем. Брав участь у бойових діях з 2018 року. Він воював у гарячих точках, не раз дивився смерті в обличчя, а помер на мирній землі", - йдеться на сторінці Чернівецької районної державної адміністрації у Фейсбук.

Відомо, що у Юрія залишився син-школяр.

У свою чергу, сільський голова Качанівки Сергій Ратушний розповів, що Богдан Поліщук пішов на контрактну службу в ЗСУ на початку 2018 року.

"Більше двох років був у зоні АТО/ООС, потім повернувся на ротацію в Гайсин в 59 бригаду, в "учебку". Був не в казарменому становищі, а разом з товаришем по службі знімав квартиру", - повідомив Ратушний.

У Поліщука також залишилася маленька дитина.

Ветеранів провели в останню путь у рідних селах 6 серпня.

Українці прокоментували трагедію в соцмережах.

"Нехай земля буде пухом. Сім'я і батько Юрія щирі співчуття, нехай Бог всім дає здоров'я і терпіння", "Царство небесне, життя нескінченне, вічний спокій", "нехай спочивають з Богом", - пишуть люди.

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