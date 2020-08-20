Російський військовий командував групою бойовиків, яка в 2014 році збила два українських літака на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Ихтамнет_м0209" в соцмережі.
За даними експертів, під час операції армії РФ по захопленню і окупації сходу України російські військові збили з ПЗРК "Ігла" два українських літаки.
"Безпосередньо групою командував автор цього відео громадянин РФ Харитонов Денис Юрійович, 16.03.1980 р.н. Він був перекинутий на Донбас відразу з полігону 22-ї окремої бригади особливого призначення ГРУ Росії в 2014 році", - йдеться в повідомленні.
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Як відомо, 23 липня 2014 року на Донбасі під Савур-Могилою бойовики збили два українських літака СУ-25.
На відео російських військовий Денис Харитонов хвалиться "трофеями" та розповідає, що також терористам вдалося захопити в полон українського льотчика.
"Ось її фрагмент - збитої СУшки. А десь там догорає друга СУшка. Десь там в полон ще одного льотчика взяли. Ну СУшка подорожче танка коштує - разів у ...надцять. Так що забрали з відсотками. Ну, ось вам, хлопці, і зарплата", - каже Харитонов.
Бойовики також коментують, що це вони "помстилися" за свій танковий екіпаж і "всіх пацанів", яких ліквідували ЗСУ.
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