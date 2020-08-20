Російський військовий командував групою бойовиків, яка в 2014 році збила два українських літака на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку "Ихтамнет_м0209" в соцмережі.

За даними експертів, під час операції армії РФ по захопленню і окупації сходу України російські військові збили з ПЗРК "Ігла" два українських літаки.

"Безпосередньо групою командував автор цього відео громадянин РФ Харитонов Денис Юрійович, 16.03.1980 р.н. Він був перекинутий на Донбас відразу з полігону 22-ї окремої бригади особливого призначення ГРУ Росії в 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 23 липня 2014 року на Донбасі під Савур-Могилою бойовики збили два українських літака СУ-25.

На відео російських військовий Денис Харитонов хвалиться "трофеями" та розповідає, що також терористам вдалося захопити в полон українського льотчика.

"Ось її фрагмент - збитої СУшки. А десь там догорає друга СУшка. Десь там в полон ще одного льотчика взяли. Ну СУшка подорожче танка коштує - разів у ...надцять. Так що забрали з відсотками. Ну, ось вам, хлопці, і зарплата", - каже Харитонов.

Бойовики також коментують, що це вони "помстилися" за свій танковий екіпаж і "всіх пацанів", яких ліквідували ЗСУ.

Российские военные сбили украинский самолет СУ-25 Во время операции армии РФ по захвату и оккупации востока Украины, российские военные сбили с ПЗРК "Игла" 2 украинских самолета. Непосредственно группой командовал автор этого видео гражданин РФ Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р. Он был переброшен на Донбасс сразу с полигона 22-й отдельной бригады особого назначения ГРУ России в 2014 году. Gepostet von Ихтамнет_м0209 am Mittwoch, 19. August 2020

Нагадаємо, українцям пояснили, чому війна з РФ буде довгою.

Як повідомляла Politeka, Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".

Також Politeka писала, що у РФ вирішили "забрати" собі майже мільйон українців.