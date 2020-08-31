Не встиг ватажок "ДНР" Денис Пушилін пригрозити ЗСУ за "позиційні порушення" , як отримав відповідь

На сторінці 503 Окремого батальйону морської піхоти в соціальній мережі Фейсбук відповіли Пушиліну на його слова про те, що "народна міліція" приведена в бойову готовність і готова почати наступ, якщо українські "воєнізовані формування" не перестануть будувати і зміцнювати інженерні споруди у вигляді траншей й укриттів.

"Переборщивши зі склоомивачем і барбітурами, лідер днрівскіх мавп *єніс Душілін заявив, що за весь час припинення вогню ЗСУ і зокрема # 503ОБМП прокопалися вперед і зміцнюємо нові позиції. Високопоставлений сєпар вимагає, щоб до третього вересня ми кудись там відійшли і надали з цього приводу акт. Якщо ні, то обіцяє почати війноньку і все поламати. Приходь, ламай, ми чекаємо", - йдеться в тексті.

Свою відповідь бійці доповнили парою фотожаб, в одній з яких Пушиліна показали в образі Михайла Шуфутинського, натякаючи на його пісню про третє вересня, а в другій – експонати з музею "ДНР" з фігурами покійних Мотороли, Гіві та Олександра Захарченка з порадами ще живому бойовику, як не відправитися до них на зустріч.

Як відомо, у своєму телеграм-каналі Пушилін написав наступне:

"...повинен попередити, що українською стороною в найближчі дні повинні бути зроблені активні дії з усунення допущених порушень і не пізніше 3 вересня 2020 року повернення позиційного розташування військ і укріплень до стану на 22 липня 2020 рік. Про це має бути складений відповідний акт у СЦКК (із затвердженням СММ ОБСЄ за її згоди). Якщо до 22:00 години 3 вересня 2020 року такий акт мені не буде представлений, буду змушений вдатися до крайніх заходів і, керуючись пунктом "е" додаткових заходів, з метою недопущення подальших наступальних дій України в частині просування в наш бік її позицій й укріплень видати відповідний наказ для підрозділів народної міліції на знищення траншей і укриттів ВФУ, дообладнаних або новостворених після підписання 22 липня 2020 року додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

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