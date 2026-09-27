Грошова допомога в Хмельницькій області доступна родинам першокласників: за державною програмою «Пакунок школяра» на кожну дитину, зараховану до першого класу, виплачують одноразово 5000 гривень. Подати заяву можна до 1 листопада 2026 року.

Грошову допомогу в Хмельницькій області на першокласників виплачує держава за програмою «Пакунок школяра». Як повідомляє Пенсійний фонд України, йдеться про одноразову виплату 5000 гривень на кожну дитину, яку зарахували до першого класу закладу освіти у новому навчальному році.

Право на гроші має один із батьків або інший законний представник дитини. Допомогу призначають один раз на кожного першокласника: якщо до школи йдуть одразу двоє дітей, виплату нарахують на обох.

Виплату переказують лише у безготівковій формі. Витратити кошти можна виключно на шкільне приладдя — канцелярські товари, книги, дитячий одяг та взуття. Банк під час оплати перевіряє тип торгової точки, тож зняти готівку чи розрахуватися за щось інше не вдасться.

Допомогу не призначать, якщо родина виїхала на постійне місце проживання за кордон або перебуває на тимчасово окупованих Росією територіях України, для яких не визначено дату завершення окупації.

Як оформити допомогу в Хмельницькій області

Грошова допомога в Хмельницькій області оформлюється двома способами. Перший — онлайн через застосунок «Дія», другий — особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Заяви приймають до 1 листопада 2026 року.

Для оформлення онлайн потрібно авторизуватися в «Дії» та заповнити форму, вказавши дані дитини й закладу освіти. У сервісному центрі слід мати документ, що посвідчує особу, та відомості про зарахування дитини до першого класу.

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