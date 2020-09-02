З'явились нові подробиці про резонансну ДТП, в результаті якого постраждали три курсантки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію dtp.kiev.ua у Facebook.

Як відомо, ДТП сталася на території військового коледжу в Києві. В результаті інциденту постраждали три курсантки - всі вони проходять лікування після отримання травм різного ступеня тяжкості.

В соцмережі повідомлять, що майор, який скоїв ДТП, перед наїздом на дівчат погрожував їм.

"Стало відомо, що майор перед тим, як скоїти наїзд на курсанток, лякав їх, а після заїхав на сходинки, на яких дівчата намагалися врятуватися", - йдеться у публікації.

Також на сторінці пабліку розповіли про стан здоров'я дівчат на поточний момент.

"Зараз одна з трьох постраждалих під час наїзду на території військової частини курсанток знаходиться в важкому стані в реанімації. Курсантки не падають духом і збираються продовжити навчання в Українській військово-медичній академії після проходження курсу лікування", - йдеться в повідомленні.

В коментарях до допису дівчатам бажають якнайвидшого одужання, а також висловлюють сподівання на справедливе покарання для майора, який вчинив ДТП.

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