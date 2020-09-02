Появились новые подробности о резонансном ДТП, в результате которого пострадали три курсантки
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию dtp.kiev.ua в Facebook.
Как известно, ДТП произошло на территории военного колледжа в Киеве. В результате инцидента пострадали три курсантки - все они проходят лечение после получения травм различной степени тяжести.
В соцсети сообщат, что майор, совершивший ДТП, перед наездом на девушек угрожал им.
"Стало известно, что майор перед тем, как совершить наезд на курсанток, пугал их, а после заехал на ступеньки, на которых девушки пытались спастись", - говорится в публикации.
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Также на странице паблика рассказали о состоянии здоровья девушек на текущий момент.
"Сейчас одна из трех пострадавших во время наезда на территории воинской части курсанток находится в тяжелом состоянии в реанимации. Курсантки не падают духом и собираются продолжить обучение в Украинской военно-медицинской академии после прохождения курса лечения", - говорится в сообщении.
В комментариях к сообщению девушкам желают скорейшего выздоровления, а также выражают надежду на справедливое наказание для майора, совершившего ДТП. Впрочем, некоторые пользователи соцсети оказались довольно радикальны в своих высказываниях и даже призывают к линчеванию.
"Я считаю, его нужно повесить прелюдно!", "Нужно думать не о том, как его четвертовать и вешать, а о том, как не допускать таких людей за руль. А для этого нужно побороть коррупцию", "Тот, с кем он выпивал, должен разделить ответственность", "Кастрировать, обрезать руки и ноги и пустить на свободу", - пишут в комментариях.
Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и...".
Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.
Также Politeka сообщала, что девушка-курсантка, которую переехал пьяный майор, нуждается в помощи: судьба красавицы под угрозой.