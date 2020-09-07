У Польщі 19-річна українка потрапила в жахливу ДТП, у якій їй відірвало ногу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, 19-річна Тетяна Микитин з села Горигляди зіткнулася з жахливим життєвим випробуванням: поблизу Варшави вона потрапила в ДТП, в якій їй відірвало ногу. Дівчина їхала на мотоциклі зі своїм знайомим, як раптом зустрічне авто врізалось у них.

Тетяні Микитин відірвало ногу і відкинуло з місця аварії на 35 метрів, а її товариш загинув на місці. В результаті ДТП у дівчини серйозно травмована рука, хребет, вона залишилась без ноги. Тетяні вже зробили 4 операції, попереду на дівчину чекає тривале лікування, реабілітація та протезування.

ДТП сталася 7 серпня. Тетяна поверталась до дому з міста Мілянувек, що розташоване за 30-40 км від Варшави. Там дівчина знайшла роботу на підприємстві, куди планувала офіційно влаштуватись. Додому її підвозив 41-річний Олексій, який там працював. Чоловік виявився родом з Івано-Франківської області, в Польщі він вже понад 10 років жив зі своєю сім'єю.

"Олексій по дорозі підвозив Тетяну додому. За 150 метрів перед світлофором у селі Отребуси у них врізалось авто на швидкості. Водійка автомобіля виїхала на зустрічну, щоб повернути в бік свого будинку, і не пропустивши мотоцикла, врізалась у Таню та Олексія", - розповіла мати дівчини Надія Микитин.

Водія мотоцикла в результаті удару відкинуло на протилежний бік дороги, а Тетяна відлетіла на 35-метрів від місця зіткнення.

"За кермом автомобіля сиділа полька, вона відволіклась на свою малу дитину, яка сиділа на задньому сидінні. У момент аварії біля водійки було відчинене вікно. І зразу при ударі відрубало ногу Олексію і моїй дитині. Бо, якби шиба від дверей була зачинена, то, можливо, ноги б вціліли. Вона звернула увагу на свою дитину, а мою - покалічила", - розповіла мати 19-річної українки.

Зараз Тетяну перевели до приватного реабілітаційного центру, там з нею працюють і психологи, які допомагають їй не впадати у депресію. Мати дівчини каже, що один день терапії їй обходиться в суму понад 22 тисячі гривень. Окрім цього, потерпілій Тетяні хочуть вставити протез ноги, утім сума для сім'ї непідйомна - 50 тис. доларів. Мати потерпілої дівчини сама виховує чотирьох дітей і не має змоги заплатити стільки грошей, аби її донька знову встала на ноги.

В Україні і Польщі вже збирають кошти на допомогу Тетяні. Наразі небайдужі надіслали загалом 2 тисячі доларів, залишилось зібрати ще 48 тисяч доларів.

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