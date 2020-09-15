На білорусько-українському кордоні співробітники Держприкордонслужби щосили стримують хасидів, які намагаються "прорватися" на територію країни

Незважаючи на введені обмеження у зв'язку з китайським вірусом, сотні хасидів намагаються в'їхати в Україну, щоб відправитися в Умань для святкування Рош а-Шана, який відзначається з вечора 18 вересня по неділю, 20 вересня, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ДПСУ.

Напередодні після обіду в одному з пунктів пропуску в межах Чергнігівської області, Нові Яриловичі, зафіксували прибуття груп іноземців, які незважаючи ні на що хотіли прорватися через кордон, котрий зараз посилено охороняється.

Дійшло до того, що на місце виїхав особисто керівник відомства Сергій Дейнеко і показав вимоги Постанови КМУ щодо обмеження в'їзду іноземців до 28 вересня.

Він підкреслив, що кожен громадянин іншої держави зобов'язаний поважати українські закони і правила, які регламентують перетин державного кордону. Дейнеко також попередив хасидів про те, що вони понесуть відповідальність за порушення державного кордону, а прикордонники зроблять все можливе, щоб не допустити незаконного перетину.

На даний момент прикордонники задіяли поліцію і Нацгвардію, представники яких допомагають стримувати наплив хасидів.

Раніше ми розповідали про те, що в ніч з 27 на 28 серпня в Умані сталася бійка між іноземцями, які прямували до місця паломництва по вулиці Пушкіна, і місцевими жителями, котрі всіляко намагалися не пустити непроханих гостей в місто.

Причиною агресії населення стала не поява іноземців всупереч рішенню Кабміну, а те, що через будівництво синагоги на сусідніх будівлях пішли тріщини. І тепер люди вимагають компенсації.

Нагадаємо, хасиди пішли на штурм українського кордону, незважаючи на заборону.

Як повідомляла Politeka, хасиди перетворили Умань на маленький Ізраїль.

Також Рoliteka повідомляла, що мер Умані вирішив заблокувати в'їзди в місто і пригрозив Зеленському.