На російському телебаченні забили тривогу через спільні навчання НАТО і України
Як передає Politeka.net, що відбувається на території України на жарт налякало телеведучих пропагандистського шоу "60 минут" .
Під час ефіру показали сюжет про спільні навчання України та НАТО під Вінницею.
За його словами ведучого, Авіація Альянсу "цілить" в Росію з боку України.
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"Відразу три стратегічні Б-52 відпрацьовують ядерні удари по нашому Севастополю, а в якості охорони радянські Су-37 з українськими тризубами", - йдеться в сюжеті.
Пропагандисти стверджують, що метою даних навчань є "налякати Росію і послати Путіну чіткий сигнал".
Нагадаємо, в п'ятницю, 18 вересня, почалися спільні навчання з НАТО. У маневрах під назвою Rapid Trident - 2020 на полігоні під Яворовом у Львівській області візьмуть участь близько 4000 військових, а також важка військова техніка і авіація, навчання завершаться 25 вересня.
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