Дефіцит продуктів у Харківській області став реальним ризиком після ракетного удару по овочесховищу: у селі Стара Гнилиця загинули шестеро працівників, ще 13 людей дістали поранення.

Ризик дефіциту товарів у Харківській області знову посилився після удару по овочесховищу: вранці 24 вересня російські війська випустили по селу Стара Гнилиця три ракети, одна з яких влучила просто у сховище, де працівники перебирали овочі.

Загинули шестеро людей — двоє чоловіків і четверо жінок, ще 13 працівників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Четверо поранених перебувають у тяжкому стані з травмами голови та шиї, їх госпіталізували.

Удар припав саме на ту ланку, де продукцію готували до реалізації, тож дефіцит продуктів у Харківській області може проявитися точково й раніше, ніж в інших регіонах. Найбільш вразливими є позиції, що зберігалися на знищеному складі.

Водночас, на рівні всієї країни дефіциту немає. Щотижневий моніторинг цін на базові продукти, який проводить Міністерство аграрної політики, не підтверджує великих накруток з боку торговельних мереж, наголосив голова відомства Тарас Висоцький.

«Виробництва абсолютно достатньо для забезпечення внутрішнього споживання, а асортимент на полицях може обмежуватися лише через логістичні проблеми», — пояснив посадовець. Тому додаткових заходів регулювання цін у магазинах уряд запроваджувати не планує.

Через удари по складах уряд також відклав на пів року обов'язкове маркування харчових продуктів і кормів: норму, що мала набути чинності з 1 жовтня, перенесли на 1 квітня 2027 року.

Експерти оцінюють ситуацію обережніше. Після перевірки п'яти магазинів у Києві експерт Максим Несміянов зафіксував в одному з них жорстку нестачу товарів і прогнозує, що продукти найближчим часом дорожчатимуть більш ніж на 10%.

На Харківщині ризик посилюється тим, що знищено саме локальне сховище овочів. Відновлення запасів потребуватиме часу, тож жителям регіону варто заздалегідь планувати закупівлі базових продуктів і не піддаватися ажіотажу.

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