Український журналіст, біженець з Донецька і член української делегації в ТКГ Денис Казанський розповів, в яких умовах живе населення окупованого Донбасу

Зокрема, Казанський на своєму каналі в Youtube торкнувся теми виживання працівників низки галузей у "ДНР", насамперед металургів.

Так, працівники Донецького металургійного заводу у відкритому листі поскаржилися "главі Республіки" на борг із зарплати, який триває вже чотири місяці. Враховуючи цей факт, на заводі вже звільнилося 154 людини. Адже через несплату їхні родини позбулися останнього.

Тим не менш, про цю проблему на центральних "ЗМІ" не підконтрольній Україні частині Донецької області воліють не говорити і брешуть, що у них все прекрасно.

"На території ОРДЛО спостерігається скрізь приблизно така ситуація. Я змушений повторюватися про це, щоб люди знали реальну картину там, куди Росія нібито приходить "рятувати" місцеве населення від"утисків". Як Росія "звільняє", "допомагає" і" рятує", ми прекрасно бачимо на основі цих звернень", - зазначив Казанський.

Він також зазначив, що Росія створила на Донбасі якусь модель, перетворивши ці території в колонію.

"Саме Росія створила таку модель, перетворивши Донбас на колонію бойовиків і тих людей, які контролюють ці території. Говорити ж про ці проблеми заборонено, жителів Донбасу перетворили на безправну робочу силу. Над ними знущаються, насміхаються, також їх експлуатують",- резюмував Казанський.

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