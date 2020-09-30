На Донбасі український воїн отримав поранення в результаті порушення режиму припинення вогню противником

Про те, що бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Зайцеве в середу, 30 вересня, повідомило на своїй сторінці в Фейсбук оперативно-тактичне угруповання "Північ", передає Politeka.net.

Обстріл був здійснений з підствольного гранатомета, один український військовий поранений.

Захисника з осколковим пораненням оперативно доставили до лікувального закладу, де лікарі надали йому необхідну медичну допомогу. Зараз його стан здоров'я оцінюється як задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Раніше ми писали про те, що тиждень тому на Донбасі було зафіксовано три порушення з боку бойовиків. Зокрема, на Приазов'ї, всупереч домовленостям, досягнутим в рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовані прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника з перетином лінії розмежування. Українські засоби радіоелектронної боротьби придушили ворожі БПЛА.

Також проголошений режим припинення вогню бойовики порушили на Луганщині, біля Попасної. Окупанти відкрили вогонь у бік позицій ЗСУ, використовуючи автоматичний станковий гранатомет. Як зазначили у штабі ООС, така вогнева провокація не становила загрози для захисників України, тому українські воїни зброю у відповідь не застосовували.

За даними штабу, за добу двоє бійців ЗСУ отримали поранення. Інцидент стався недалеко від н. п. Піски, в Донецькій області. Повідомляється, що бійці ЗСУ підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

Також Politeka писала, що в ООС потужно відповіли окупантам на загрози масштабної атаки.