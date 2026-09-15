Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 16 та 17 вересня опублікували енергетики — планові ремонтні роботи залишать без електропостачання частину мешканців Дніпра, Павлограда, Жовтих Вод, Вільногірська та Криворізького району.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області 16 та 17 вересня опублікували енергетики. Планові роботи на електромережах залишать без світла частину споживачів у Дніпрі, Павлограді, Жовтих Водах, Вільногірську та Криворізькому районі.

Про планові роботи повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». Відключення пов'язані з ремонтами електромереж, тому компанія заздалегідь оприлюднила перелік адрес, щоб мешканці встигли підготуватися. Актуальні графіки публікують у телеграм-каналі https://t.me/cek_info/.

Дніпро

16 вересня, з 08:00 до 18:00: вул. Алли Горської, 90; вул. Каунаська, 17; вул. Робоча, 67, 97, 99, 99А, 148, 152; вул. Братів Горобців, 64А; вул. Криворізька, 12А, 14, 14А; пров. Верстатобудівельний, 4; вул. Василя Сліпака, 50А; вул. Дениса Котенка, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б, 6; просп. Богдана Хмельницького, 109, 111, 113, 122А.

17 вересня, з 08:00 до 18:00: вул. Академіка Янгеля, 9, 15, 17, 19, 21-23, 25, 27, 29, 33; вул. Фабрично-заводська, 23, 23А; вул. Будівельників, 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21; вул. Енергетична, 8, 10, 10А, 12, 14; вул. Новокримська, 44, 46, 48; пров. Новокримський, 1-8; вул. Василя Сліпака, 50, 52; вул. Інженерна, 1, 3; просп. Богдана Хмельницького, 111-117 (непарні); шосе Запорізьке, 40.

Самарівський район

17 вересня, з 08:00 до 18:00: с. Губиниха, вул. Зоряна, 6Г, 7, 9, 11, 34Г, 47А.

Павлоград

16 вересня, з 08:00 до 18:00: вул. Нова, 1А. 17 вересня, з 08:00 до 18:00: вул. Промислова, 1.

Жовті Води

16 вересня, з 07:30 до 18:00: вул. Абрикосова, Авангардна, Геологічна, Героїв України, Музейна, Національної гвардії України, Олімпійська, Польова, Рудна, Саксаганська, Спортивна, С. Шилова, Щаслива; провулки Вишневий, Гірницький, Межевий, Стовби, Удільний. Також з 08:00 до 18:00 — вул. Промислова, 4.

17 вересня, з 07:30 до 18:00: вулиці Авангардна, Будівельників, В. Белінського, Володимира Івасюка, Геологічна, Героїв УПА, Гімназійна, Гоголя, Івана Виговського, Національної гвардії України, Нова, Олімпійська, Польова, Рудна, Саксаганська, Спортивна, Щаслива, Яворницького; провулки Волі, Дачний, Жовтий, Івана Мазепи, Козацький, Коцюбинського, Майданівський, Мар'янівський, Межевий, Серпневий, Січовий, Сонячний, Удільний; с. Мар'янівка — вул. Першотравнева, провулки Виноградний, Горіховий, Дачний, Коцюбинського, Набережний. Також з 08:00 до 18:00 — вул. Європейська, Музейна, Хмельницького, Шкільна, площа Миру.

Вільногірськ

16 вересня, з 08:00 до 17:30: бульвар Миру, 10; вул. Молодіжна, 32А, 34А, 55; вул. Центральна, 28-36, 45, 51, 51А, 51Б, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А.

Криворізький район

16 вересня: з 07:30 до 18:00 — м. Кривий Ріг, вул. Жовтонога, 51А, 139; с. Широка Дача, вул. Вишнева, 81; з 08:00 до 17:00 — с. Широке, вул. Верхня Набережна, 30, вул. Степова; з 08:00 до 18:00 — с. Широка Дача, вул. Вишнева, 6; с. Широке, мікрорайон Східний, 6-10.

17 вересня: з 07:30 до 18:00 — м. Кривий Ріг, вул. Генерала Безручка, 43, вул. Гірників, 46; с. Апостолове, вул. Елеваторна, 3, вул. Херсонська, 1К; з 08:00 до 17:00 — с. Широке, вулиці Зарічна, Молдавська, Степова, пров. Степовий.

Енергетики нагадують, що час відновлення електропостачання може залежати від ходу ремонтних робіт. Актуальні графіки відключень публікують у телеграм-каналі ЦЕК.

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