На окупованій території Луганської області виявили російську техніку
Зокрема, 51 одиниця озброєння російських військ була помічена на чотирьох полігонах. З них сім танків помітили біля житлового масиву в селищі Кришталевий. Це може вказувати на те, що бойовики готуються до активних бойових дій.
Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні від 14 жовтня.
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Крім того, на полігоні біля селища Міусинськ були помічені:
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буксирувана гаубиця (Д-30А "Жаба", 122 мм)
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самохідна гаубиця (2С1 "Гвоздика", 122 мм)
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танк невизначеного походження
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чотири зенітних ракетних комплекси (9К35 " Стріла-10")
Ще дев'ять танків засікли на полігоні в районі селища Тернове. Також спостерігачі місії ОБСЄ помітили три бронетранспортери в житлових районах.
Також раніше повідомлялося, що бойовики стягнули до лінії розмежування на Донбасі важке озброєння. Зокрема, були помічені - танки, реактивні системи залпового вогню "Град", гаубиці "Гвоздика" и "Лягушка".
Так, на полігоні поблизу Новоселівки виявлено сім танків (ймовірно Т-72 - 5 одиниць, невстановленого типу - 2 одиниці) і три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм). Крім того, на навчальному полігоні поблизу Покровки зафіксовано три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), десять танків (невстановленого типу) і три буксирувані гаубиці (імовірно Д-30А "жаба", 122 мм).
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