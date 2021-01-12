Окупований Крим сколихнув землетрус у ніч на 12 січня

Жителі Ялти відчули минулої ночі два підземних поштовхи магнітудою менше 3.

Про це повідомив директор Інституту сейсмології та геодинаміки КФУ імені В. І. Вернадського Юрій Вольфман, пише Інтерфакс.

"Інформація поки попередня, ще йде обробка даних. Сьогодні вночі в Ялті, недалеко від Лівадії, о 23:24 (за київським часом 22: 24. - прим. ред.) було два поштовхи з різницею в три хвилини. Перший поштовх був сильнішим: клас 8,5, магнітуда менше 3", - розповів він.

Землетрус вченими названо слабким, в деяких місцях відчувалася вібрація. Інформації про руйнування або постраждалих поки немає. Місцеві жителі в пабліках розповідають, що землетрус вони відчули: падали чашки, тряслися дивани та інші меблі.

Варто відзначити, що Крим є сейсмічно активним регіоном. Більшість епіцентрів кримських землетрусів знаходиться в Чорному морі на ділянці між Ялтою і Гурзуфом. Вогнища землетрусів знаходяться переважно на видаленні від берега в 10-40 км, вони зосереджені в Крутій частині схилу Чорноморської западини на глибинах між 200 і 2000 м.

Більшість епіцентрів укладено між материковою мілиною і плоским дном глибоководної западини Чорного моря.

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