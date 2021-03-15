У Києві на одній із станцій метро утворились величезні черги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Причиною чергам, за словами очевидців, стали нові турнікети, які нещодавно були встановлені на одній із станцій метро.

"Нові турнікети, які нещодавно були встановлені на "Почайній", просто "відмінно" виконують свою функцію - черга утворилася ще до входу у приміщення метро", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що за турнікетами утворилась величезна черга. При цьому люди стоять впритул одне до одного, тож про жодне дотримання соціальної дистанції в 1,5 метри немає і мови.

Раніше повідомлялось, що у Києві невідомі заявили про мінування навчальних закладів і станцій метро. Так, 19 лютого невідомий зірвав уроки в школі №191, що на вулиці Івана Миколайчука на Березняках. На місце інциденту приїхала поліція. Всіх вихованців школи евакуювали з навчального закладу і вивели на вулицю. За день до цього, 18 лютого, також заявляли про мінування декількох навчальних закладів столиці. Тоді правоохоронці також відпрацьовували повідомлення про мінування станцій метро "Майдан Незалежності" і "Палац спорту".

Крім того ми писали, що у Києві сталася НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, у столичному метро з'явився незвичайний поїзд, перші фото.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.