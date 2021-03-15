У Києві розшукують зниклу безвісти дитину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці просять про допомогу в пошуках 15-річної дівчини, яка в неділю, 14 березня, пішла з дому і зникла.

"Увага! Розшук дитини! Деснянський УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Салівон Олеся Миколаївна 2006 року народження, яка 14.03.2021 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася", - йдеться в повідомленні.

Відомо також про прикмети дівчини. На вигляд їй 14-15 років, зріст 156 см, вона середньої тілобудови, волосся рудого кольору середньої довжини. Також зазначається, що дівчина має родимку на підборідді.

Олеся була одягнена у зелену куртку, бордові штани та білі кросівки. Має при собі сумку чорного кольору.

"При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що уКиєві розшукують зниклу безвісти жінку. Так, ще 4 березня у Чернігові з дому пішла та безслідно зникла жінка похилого віку. Наразі є інформація, що її бачили на трасі у напрямку української столиці. Зниклій пенсіонерці 86 років. Вона була одягнута у коричневе пальто з норкою, короткі темні замшеві чобіткі та у шапку морського котика.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

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