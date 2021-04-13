Патрульна поліція посеред ночі виявила дитину, що йшла біля дороги по Набережному шосе

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, у Києві поліцейські повернули додому "малолітнього мандрівника".

"Водій таксі здивувався, коли вночі на Набережному шосе побачив дитину біля дороги. Чоловік подзвонив на лінію 102 та повідомив про це. Патрульні ретельно шукали у вказаному місці, але марно, після чого вирішили перевірити міст Патона. Коли інспектори нарешті побачили хлопчика, той вдався навтьоки. Патрульні наздогнали його і заспокоїли. Хлопчик розказав, що йому 12 років, він посварився з батьками та вирішив піти з дому", - йдеться в повідомленні.

Патрульні зв'язалися з матір'ю дитини. Згорьована жінка розповіла, що виявила відсутність сина і збиралася телефонувати до поліції.

Дитину відвезли до батьків на вулицю Комбінатну. Інформацію про подію патрульні передали інспекторам ювенальної превенції.

"Добре те, що добре закінчується. Якщо ви побачили дитину у небезпеці або без нагляду дорослих — звертайтеся на лінію 102", - закликали патрульні.

"Батькам поліція складе протокол за неналежне виховання. Не дай Боже дітям страждати за батьків. Жаль", "Куди дивиться школа?", "Таксист і хлопці - молодці", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, під Києвом зникла дитина, йдуть розшуки.

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