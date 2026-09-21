Після серії російських ударів по торговельних об'єктах частина магазинів у Запоріжжі припинила роботу, а окремі мережі вивозять товар. Поки що про загальне подорожчання чи дефіцит не йдеться, але маршрути покупців уже змінюються.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі та закриття магазинів після атак РФ дедалі помітніше змінюють повсякденні маршрути містян. Частина торгових точок тимчасово припиняє роботу, окремі орендарі вивозять товар, а великі комплекси зачиняються під час кожної повітряної тривоги.

Для запоріжців дедалі менше важить, який магазин відчинений — натомість вирішальними стають розташування закладу, наявність укриття поруч і можливість швидко покинути приміщення під час загрози. Про це повідомляє портал «Акцент».

Які магазини припинили роботу

У торговельному центрі «Амстор» у Шевченківському районі тимчасово не працює частина орендарів. Деякі підприємці забрали товар із приміщень. Призупинили роботу магазини техніки, ювелірних виробів, одягу, аксесуарів і мобільного зв'язку, а також кінотеатр і зона харчування.

Сам торговельний центр не зачинився остаточно. Під час повітряної тривоги він припиняє роботу, а після відбою може відновити її з огляду на ситуацію.

Окреме рішення ухвалила мережа Sinsay. Її магазини у Запоріжжі планують не відкривати орієнтовно протягом місяця. Раніше компанія вже робила тривалу перерву через безпекові ризики.

Чому бізнес не може працювати у звичайному режимі

Магазини наразі не можуть повернутися до звичного режиму роботи через постійну загрозу повторних атак. За короткий проміжок часу російські війська кілька разів били по торговельних комплексах у різних районах міста.

5 вересня FPV-дрон влучив у вхід до «Амстору» — поранення дістали дев'ятеро людей. У ніч проти 11 вересня удару зазнав комплекс поблизу вулиці Перемоги, де виникла пожежа. 17 вересня внаслідок російської атаки був зруйнований торговельний центр у Хортицькому районі — вогонь охопив понад 10 тисяч квадратних метрів.

До цього росіяни двічі атакували запорізькі гіпермаркети «Епіцентр». Через удари були пошкоджені торговельні приміщення, виникали масштабні пожежі, постраждали люди.

За таких умов бізнесу доводиться враховувати одразу кілька факторів: можливість евакуації відвідувачів, безпеку працівників, збереження товару та ризик повної втрати приміщення. Тривалі повітряні тривоги також скорочують фактичний робочий день: заклад може бути відкритий за графіком, але кілька разів припиняти обслуговування покупців.

Як змінюються покупки запоріжців

Закриття торгових точок найбільше відчують жителі районів, де вибір магазинів і раніше був обмеженим. Частині містян доведеться їздити за необхідними товарами далі від дому або переходити до невеликих магазинів у житлових кварталах.

Потік покупців може перерозподілитися між іншими торговельними центрами, ринками та окремими магазинами. Навантаження на працюючі заклади зростатиме, особливо у вихідні та у години без повітряних тривог.

Коли може зрости ціна

Повідомлень про підвищення цін саме через тимчасове закриття торгових точок наразі немає. Не йдеться й про припинення постачання продуктів чи інших товарів у Запоріжжі.

На ціни значно більше впливають закупівельна вартість, курс валют, пальне, логістика, оренда та витрати бізнесу на безпеку. Додаткові витрати магазинів на ремонт, перевезення товару чи переїзд у перспективі можуть позначитися на вартості окремих товарів.

У районах, де кількість торгових точок скорочується, покупці поступово втрачають можливість порівнювати та обирати дешевший варіант поруч із домом. Поки що атаки позначаються радше на доступному виборі та звичних маршрутах покупців, ніж на цінах загалом.

Що робити покупцям

Запоріжцям варто заздалегідь перевіряти режим роботи магазинів та користуватися послугами доставки великих мереж. Це дозволяє уникнути зайвих поїздок під час тривог і зберегти час.

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