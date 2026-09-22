Грошова допомога для ВПО в Черкаській області продовжує виплачуватися УВКБ ООН — з квітня 2026 року програма працює за оновленим підходом «Грошова допомога за пріоритетами». Розповідаємо, хто може отримати гроші та які документи потрібні.

Грошова допомога для ВПО в Черкаській області надається в межах програми УВКБ ООН, яка з квітня 2026 року перейшла від багатоцільової грошової допомоги до нового підходу — «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП). Гроші й надалі виплачують вразливим переселенцям, людям, які повернулися, та іншим категоріям для покриття базових потреб.

Як повідомляє УВКБ ООН, Черкаська область входить до переліку регіонів, де працюють центри реєстрації партнера організації — R2P. Тобто переселенці на Черкащині можуть пройти співбесіду та підтвердити право на виплату.

Які суми можна отримати

Розмір грошової допомоги для ВПО в Черкаській області залежить від пріоритетної групи. Евакуйовані (ГДП 2) та постраждалі від обстрілів (ГДП 3) можуть розраховувати на 12 300 грн на особу — одноразово за три місяці. Для мешканців прифронтових зон (ГДП 1) передбачено 10 800 грн на особу на шість місяців, з можливістю отримати всю суму одним платежем.

Найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад шість місяців і не отримують державної допомоги на проживання, можуть претендувати на ГДП 4: 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Люди, які повернулися додому протягом останніх 12 місяців, за певних умов отримують 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців — 10 800 грн одним платежем.

Які документи потрібні

Для реєстрації необхідні податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку головного заявника та свідоцтва про народження дітей. За потреби додають свідоцтво про опікунство і медичний висновок про інвалідність або захворювання.

Записатися можна онлайн — черга формується на сайті r2p.org.ua. Тим, хто відповідає критеріям, призначають співбесіду з партнерами УВКБ ООН, де підтверджують відповідність умовам програми.

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