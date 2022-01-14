Трагедія сталася в Алтайському краї в Росії - вранці в п'ятницю, 14 січня, впав екскурсійний літак, з'явилися подробиці.

Згідно з даними прес-служби МНС, легкомоторний літак "Аеропракт А-22" впав біля села Старобілокуриха. На місце події направлені оперативна група пожежно-рятувального управління, співробітники поліції і медики.

За уточненою інформацією, літак здійснював екскурсійний політ. На борту знаходилися дві людини, пілот і пасажир, обидва постраждалих деблоковані співробітниками МНС і направлені в лікарню міста Білокурихи.

Всього на місці події було задіяно 24 людини і 6 одиниць техніки.

Причини та обставини трагедії з'ясовуються.

Додамо, Телеграм-канал SHOT передає, що політ був подарунком до дня народження.

"Літак впав відразу після зльоту на аеродромі... Політ був подарунком на день народження пасажиру Антону Нагорному від дружини. Днями йому виповнилося 34 роки. Зараз його разом з пілотом везуть до лікарні. Причини аварії уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Користувачі активно коментують подію:

"Тепер подвійний день народження"

"Подарунок вдався, не забуде"

"У Сибіру -40. Давайте політаємо..."

"Головне - живі, з Новим роком, з новим життям"

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